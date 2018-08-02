ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР: ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ECO BEST AWARD - 2018

28 июля в Измайловском парке культуры и отдыха прошел Фестиваль «ECO LIFE», который подарил гостям возможность узнать больше об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.

На Фестивале в рамках лектория и практической конференции профессиональные экологи, общественные деятели, активисты и социально ответственный бизнес поделились своими знаниями и опытом по минимизации экологического следа, осознанному потреблению и сохранению природы. Для самых маленьких гостей Фестиваля была подготовлена анимационная программа и представление театра кукол МТС «Мобильный театр сказок», обучающие и творческие занятия. Самые активные посетители Фестиваля насладились танцевальной фитнес-программой и мастер-классами. Завершился Фестиваль запоминающимися выступлениями музыкальных коллективов.

Кульминацией Фестиваля стало награждение Лауреатов Премии ECO BEST AWARD 2018 – независимой общественной награды, вручаемой за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения.

Сегодня корпоративная социальная ответственность является обязательным атрибутом любого успешного бизнеса. Достижение коммерческого успеха средствами, основанными на этических нормах и уважении к окружающему миру, – актуальная тенденция современного глобального общества.

Анелия Монтес, THERMOS RUS LLC предоставлено пресс-службой

Проблема сохранения окружающей среды уже давно имеет остросоциальный контекст и требует особого внимания со стороны тех, у кого есть определенные ресурсы и возможности для ее решения. Возрастающее число социальных проектов в области экологии и экологических инициатив, реализуемых компаниями, свидетельствует о повышении уровня экологического самосознания российского общества и бизнеса. Среди компаний, которые взяли на себя ответственность за популяризацию экологической культуры Премии удостоились: компания Coca-Cola, СУЭК, МТС, МГТС, Polymetal International, Почта Банк, портал Teleprogramma.pro.

Важность соблюдения экологических стандартов и правил крупными предприятиями трудно переоценить, особенно когда деятельность компаний непосредственно связана с производством, добычей и использованием природных ресурсов и энергии. Стремление минимизировать вред, наносимый природе, путем экологизации производственных процессов – настоящий индикатор ответственного бизнеса, нацеленного на устойчивое и долгосрочное развитие.

«Нам очень приятно, что мы стали победителями в номинации «Проект года». Это очень вдохновляет на реализацию подобных проектов. Ведь благодаря установке тепловых насосов на Усть-Илимской ГЭС, электропотребление на нужды отопления сократились более чем в четыре раза с 2.2 млн кВтч до 500 кВтч в год», – комментирует победу Сергей Соловьев, инженер по развитию компании «Виссманн».

Представление театра кукол МТС «Мобильный театр сказок» предоставлено пресс-службой

В числе участников Премии этого года эксперты особо отметили инфраструктурные проекты компаний: «Полюс», «Виссманн», ХК «СДС-Уголь» и «Нестле Россия», Департамент Неспрессо.

Сегодня eco-friendly стиль жизни стремительно продолжает набирать популярность, аудитория ответственного потребления быстро растет, следовательно, существует спрос на экологически чистую и безопасную продукцию. Справедливо отметим, что на российском рынке есть компании, способствующие развитию экологической культуры в обществе. В числе лучших из них, по мнению экспертов Премии, оказались: E3 Group, Мирра-М, Natura Siberica, THERMOS RUS LLC.

Как правило, ответственное отношение к окружающему миру невозможно без внимательного отношения к самому себе, ведь придерживаясь здорового образа жизни, гораздо проще гармонизировать отношения с природой. Поэтому в этом году оргкомитет отдельно выделил компании, которые помогают своим потребителям быть здоровыми и активными.

«Каждая инициатива, направленная на решение вопросов экологии на территории России, будь то отказ от экологически грязных технологий или же рациональное использование природных ресурсов, вправе быть по достоинству оценена. Премия призвана дать возможность ответственному бизнесу рассказать о своих достижениях и тиражировать свой положительный опыт», - поделилась своим мнением исполнительный директор Премии и Фестиваля Елена Хомутова.

В формате фестиваля мероприятие проводилось впервые, и идея была воспринята участниками более чем доброжелательно. «В данном мероприятии компания «Полюс» принимала участие впервые. Понравилась разноплановость фестиваля, возможность рассказать о результатах экологической работы своей компании и послушать других. Все это позволило создать интереснейшую медийную площадку и завязать партнерство. Хочется поблагодарить организаторов за прекрасную идею популяризации решений экологических проблем и пожелать успехов фестивалю!», - прокомментировала новшество руководитель направления экологического развития компании «Полюс» Елена Бизина.

В состав Экспертного Совета Премии входят представители государственных органов власти и экспертного сообщества. Фестиваль проводился при поддержке Росгидромета, Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и ГПБУ «Мосприрода». Организатор проекта - Фонд «Социальные проекты и программы».