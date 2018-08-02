Жителей Москвы предупредили об экстремальной жаре

Главное Управление МЧС РФ по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой, которая установилась в столичном регионе 2 августа.

Спасатели рекомендуют москвичам и гостям российской столицы быть осторожными и внимательными, избегая перегрева на солнце, передаёт сайт ведомства.

Кроме того, всем, кто в четверг уже находится или только планирует приехать в Москву или Подмосковье, советуют использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также больше пить воды.

Согласно прогнозу синоптиков, 2 августа до 17:00 мск в столичном регионе ожидается очень сильная жара с максимальной температурой воздуха 30−32 градусов.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре рекомендуют работодателям сокращать для своих сотрудников рабочий день на один час, если температура в помещении, где они трудятся приближается к отметке 28,5 градусов выше нуля.

При повышении температуры до 29 градусов рекомендуется сокращать рабочий день на 2 часа, а при температуре 30,5 градусов и выше – на 4 часа.