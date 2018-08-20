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Москва, 20.08.2018

В армию России начнет поступать ткань-хамелеон

«Expert Online» 2018
  • В армию России начнет поступать ткань-хамелеон

На предстоящем форуме «Армия-2018» корпорация «Ростех» представит новое маскирующее покрытие, способное сделать невидимыми солдат и технику, которое в скором времени поступит в распоряжение российской армии.

Спецпокрытие было создано по заказу российского министерства обороны и способно в зависимости от окружающей среды менять рисунок и цвет, сообщает «Военное обозрение». Об этом рассказал руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов, где и было разработано покрытие.

Глава госкорпорации уточнил, что подобные свойства ткать получила благодаря созданию прототипа электроуправляемого материала, способного менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей среды. В ближайшей перспективе подобный материал будет наноситься на военную технику и экипировку российских военнослужащих.

Отмечается, что ткань способна имитировать даже сложные графические изображения, например, такие как колышущаяся на ветру листва, а также отображать изменения цвета.

В корпорации «Ростех» уточнили, что ткань-хамелеон также возможно применять на технике и оружии, поскольку хотя материал и является электроуправляемым, но для его применения не требуется большого объема энергии. На смену окраски не чаще одного раза в 1,5 секунды затрачивается от 4 до 20 Вт на один кв. метр покрытия.

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