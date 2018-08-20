В столице объединенной Европы с плохо скрываемым оптимизмом отнеслись к новому ухудшению отношений между Турцией и США. В Брюсселе явно хотят не упускать возможность улучшить тоже изрядно испорченные в последние годы, особенно после попытки переворота в Турции в 2016 году, отношения с Анкарой. В последние дни, когда к обострению американо-турецких отношений прибавились еще и крупные проблемы с турецкой лирой, стала четко просматриваться тенденция к потеплению отношений между Турцией и Евросоюзом, который, к слову, является ее крупнейшим торговым партнером. В Брюсселе с энтузиазмом прокомментировали освобождение из турецкой тюрьмы двух греческих военнослужащих, которые в плохую погоду случайно забрели во время патрулирования турецко-греческой границы на турецкую территорию и были арестованы и брошены за решетку.

«Турции не стоит бояться европейских соседей,- оптимистично заявил Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.- Мы хотим видеть демократическую, стабильную и процветающую Турцию».

Турция занимает в планах объединенной Европы важное место. Достаточно вспомнить, что благодаря соглашению по мигрантам между Брюсселем и Анкарой европейцам удалось значительно понизить градус мигрантского кризиса на континенте. Турция не только защищает Европу от волн беженцев, в ряды которых проникают террористы, т.е. играет важную роль в обеспечении ее безопасности. Она может сыграть и дестабилизирующую роль. Причем, не только если вновь откроет свою границу для мигрантов. В Брюсселе держат в уме потенциальную и, не исключено, при определенном стечении обстоятельств не такую уж и далекую перспективу вступления Турции в клуб ядерных держав. Атомная бомба в арсенале Анкары может кардинальным образом изменить расклад сил в Европе и Азии и, наверняка, в других регионах планеты.

Еще большее значение придают отношениям с Турцией в Берлине. Это вполне объяснимо, если вспомнить многочисленную турецкую диаспору в Германии. Причем, не только гастарбайтеров, но и граждан ФРГ турецкого происхождения. Они родились в Германии, имеют немецкие паспорта и оказывают большое влияние на жизнь своей второй родины.

Немецкие политики на самом высоком уровне часто говорят о важности отношений с Анкарой. Так, Андреа Налес, лидер немецких социал-демократов (SPD), входящих в правящую коалицию, недавно заявила о возможности оказания Германией помощи Турции.

«Может возникнуть ситуация, когда от Германии потребуется помочь Турции независимо от политических разногласий с президентом Эрдоганом,- заявила фрау Налес в интервью медиа-группе Funke накануне сентябрьского визита в Берлин президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.- Турция – наш партнер по НАТО и мы не можем игнорировать это обстоятельство. В интересах всех, чтобы Турция оставалась экономически стабильной и чтобы нынешняя волатильность турецкой валюты как можно быстрее закончилась».

При этом Берлин, как сообщает журнал Spiegel, продолжает уговаривать Анкару согласиться на программу помощи, предлагаемую МВФ. Недавно такой совет дал по телефону своему турецкому коллеге, министру финансов Турции Берату Албайраку глава Минфина ФРГ Олаф Шольц. Впрочем, получить кредиты от МВФ, находящегося под контролем США, Турции будет нелегко, учитывая ее напряженные отношения с Америкой из-за арестованного американского пастора, намерения Анкары купить у России ракеты С-400 и многих других разногласий.

О невыгодности изоляции Турции как Германией, так и Европой заявил и однопартиец Налес, бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Он, правда, говорил не только об экономике и финансах, но и о геополитике.

«В наших общих интересах мы должны сделать все возможное, чтобы удержать Турцию на Западе»,- подчеркнул Габриэль в одном из недавних интервью.

Он также предупредил, что не Америка, находящаяся за океаном, а Европа заплатит дорогую цену, если благодаря американским санкциям в Турции возникнет нестабильность. В первую очередь, это отразится на количестве беженцев, пересекающих границы Евросоюза.

Именно Зигмар Габриэль заговорил и об опасности появления у Турции так же, как в Иране и КНДР, атомной бомбы, о которой давно мечтают турецкие «националисты».

Ввиду тесных связей между двумя странами благодаря миллионам этнических турок, имеющих немецкое гражданство, экономические неурядицы в Турции могут негативно отразиться и на экономике Германии, которая, конечно, хочет, чтобы Турция и впредь покупала много немецких товаров.

Правда, в последний год отношения между Анкарой и Берлином ухудшились так же, как и отношения между Турцией и всем ЕС. Разногласий между двумя странами хватает. В Турции находятся в тюрьмах или под арестом как минимум 9 немцев, в основном имеющих турецкое гражданство.

Турецкие власти не хотят освобождать их, а в Германии «отомстили», запретив турецким политикам вести агитацию среди немцев турецкого происхождения во время избирательной кампании в Турции. Небольшой скандал в связи с этим возник даже после недавней публикации снимков, на которых известные немецкие футболисты турецкого происхождения: Месут Озил и Илкай Гюндоган запечатлены в мае с президентом Эрдоганом.

В Германии крайне недовольны жесткостью, с которой турецкие власти подавили неудавшийся переворот летом 2016 года. Турки за словом в карман не лезут. Достаточно вспомнить, что в июле прошлого года турецкое ультраконсервативное издание Yeni Akit написало, что Ангела Меркель хуже Гитлера. Столь нелестное сравнение турецкие журналисты сделали, когда в Берлине поднялась волна возмущения после того, как за решетку был брошен немецкий правозащитник и адвокат Петер Штадтнер. В сентябре 2017 г. газету поддержал и президент Эрдоган. Его возмутили слова, произнесенные в ходе предвыборной борьбы Меркель и лидером социал-демократов Мартином Шульцем. Они заявили, что переговоры о вступлении Турции в ЕС должны прекратиться.