Эксперты назвали самые популярные профессии среди работающих российских пенсионеров

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) назвали самые популярные профессии среди работающих российских пенсионеров.

Согласно их данным, большинство граждан РФ достигших пенсионного возраста стараются продолжать работать там же, где и раньше. Прежде всего это бывает возможным в бюджетных организациях – в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ и ВПК.

А вот в частном секторе возможности для трудоустройства начинают сокращаться уже после 45 лет. При этом наиболее чувствительные к возрасту отрасли — сфера продаж, IT-технологии, маркетинг, финансы, пишет газета «Коммерсант».

Здесь вероятность сохранить рабочее место, достигнув возраста выхода на пенсию, есть лишь у специалистов высшего уровня квалификации. А самые высокие шансы на смену работы у сотрудников сферы торговли и услуг, а также у неквалифицированных рабочих всех отраслей.

При этом тех пенсионеров, кто вынужденно меняет работу, как правило, ожидает значительное падение заработка в среднем в 1,5 раза. Здесь распространены следующие профессии: сторож и дворник (более 30% рабочих мест мужчин), уборщица, билетный контролёр, продавец, консьержка (более 40% рабочих мест женщин).

Всего же в настоящее время, по данным экспертов ВШЭ, после наступления пенсионного возраста продолжают работать около 40% россиян.

Напомним, законопроект, о повышения пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин, уже прошёл первое чтение в Госдуме. На 21 августа по этой теме запланированы парламентские слушания.

Судя по всему, после принятия закона о пенсионной реформе российский частный сектор столкнётся с необходимостью пересмотреть свое отношение к пожилым работникам.