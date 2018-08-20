Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 20.08.2018

ЕС отказал фермерам Литвы в компенсации

«Expert Online» 2018
  • ЕС отказал фермерам Литвы в компенсации
Портал lt.utro.news

Евросоюз отказывается оплачивать незастрахованные убытки литовских фермеров, сообщает агентство Elta. Руководство Еврокомиссии считает, что за убытки, которые можно было застраховать, должны будут расплачиваться сами фермеры, а не объединение.

Ранее сообщалось, что часть фермерств Литвы серьезно пострадали от засухи, а сами фермеры несут значительные убытки. Как заявил министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис руководство ЕС игнорирует проблему и заявило, что «не намерено предоставлять компенсаций фермерам Литвы в страховых случаях».

Отмечается, что в Литве, начиная с 2012 года, никто из фермеров не оформлял страховки на случай засухи, поскольку это обходится достаточно дорого.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Саудовская Аравия может взорваться, как перегретый котел
      Со стороны кажется, что кронпринц Мухаммед бен Салман крепко держит власть в своих руках, но несмотря на это, саудовская «перестройка» летом 2018 года проходит очень бурно
    2. NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий
      Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание
    3. «Газпром» отходит от Прибалтики
      «Газпром» отходит от Прибалтики