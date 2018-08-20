ЕС отказал фермерам Литвы в компенсации

Евросоюз отказывается оплачивать незастрахованные убытки литовских фермеров, сообщает агентство Elta. Руководство Еврокомиссии считает, что за убытки, которые можно было застраховать, должны будут расплачиваться сами фермеры, а не объединение.

Ранее сообщалось, что часть фермерств Литвы серьезно пострадали от засухи, а сами фермеры несут значительные убытки. Как заявил министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис руководство ЕС игнорирует проблему и заявило, что «не намерено предоставлять компенсаций фермерам Литвы в страховых случаях».

Отмечается, что в Литве, начиная с 2012 года, никто из фермеров не оформлял страховки на случай засухи, поскольку это обходится достаточно дорого.