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Москва, 20.08.2018

Молдавия намерена покончить с влиянием «Газпрома» уже в следующем году

«Expert Online» 2018

Кишинев не будет продлевать соглашение на поставку газа с российской корпорацией «Газпром», цитирует «Интерфакс» министра экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилла Габурича.

«Нынешний договор был неоднократно продлен. Он действует до конца 2019 года. Поэтому мы пока не будем вести переговоры о подписании нового договора с "Газпромом"», — заявил министр.

Габурич сообщил также, что правительство с нетерпением ждет запуска газопровода Кишинев — Унгены, который представляет альтернативу российским поставкам. Трубопровод  свяжет молдавскую газотранспортную систему с румынской и создаст, а для России, как считает чиновник, появится прецедент для борьбы за Молдову, как «за клиента».  

«Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ, тогда и одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены», - уверен чиновник. Строительство трубопровода планируют начать уже в августе текущего года, а закончить через 10 месяцев.

Напомним, соглашение о покупке газа у российской компании действует с 2008 года. Документ неоднократно продлевался, а цены пересматривались в привязке к мировым ценам на нефть. Текущее соглашение заканчивает действовать 31 декабря 2019 года.

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