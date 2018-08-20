Экспорт российского зерна угрожает рядовому потребителю ростом цен на хлеб

В регионах из-за опасения неурожая предлагают ограничить экспорт зерна из России. В Минсельхозе пока на это не готовы ответить, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

В частности, с таким предложением выступил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, который подготовил письмо на имя главы полуострова Аксенова с просьбой приостановить экспорт. «У нас идет рост животноводства. Мы хотим, чтобы продовольственное зерно гарантированно было в Крыму до нового урожая», —сообщил Рюмшин изданию.

Опасения породили высокий спрос на российскую пшеницу на внешнем рынке и неурожай. Аграрии уверены, если не ограничить экспорт, на внутреннем рынке возникнет дефицит, что неминуемо приведет к росту цен, в том числе на хлебную продукцию.

По информации таможенной службы, на 15 августа 2018 года экспорт зерна составил 6,8 млн тонн, этот показатель практически в полтора раза (46%) выше прошлогоднего показателя. Однако намолотили зерна в этом году на 0,4 млн т меньше, чем в прошлом году. Прогнозы на весь урожай текущего года и того ниже - 103 млн т против прошлогодних 120 млн т.

Как сообщает «Коммерсантъ» в российском Минсельхозе ограничение экспорта зерна не обсуждается. При этом уже отмечен рост на зерно: средние цены на пшеницы третьего класса на внутреннем рынке выросли на 2%, до 9,32 тыс. руб. Однако экспортные цены пошли на спад: 16 августа в Новороссийске тонна российской экспортной пшеницы стоила $230 против $235 неделей ранее.

Как сообщил изданию гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, подорожание зерна на внутренним рынке может отразиться и на себестоимости мяса.