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Москва, 20.08.2018

Назван самый «тихий» город России

«Expert Online» 2018

Российские аналитики составили рейтинг самых «тихих» городов России, сообщает Domofond. С целью оценить уровень шума был проведен опрос в 150 российских городах. Результаты оценивались по 10-бальной шкале. Первую строчку рейтинга городов с самым низким уровнем шума занял Невинномысск, далее с небольшим отстованием следует Обнинск. Оба города получили по 7,6 баллов.

Топ-3 самых тихих городов замыкает Грозный. Далее с небольшим разрывом идут три города Краснодарского края: Сочи, Анапа и Геленджик. У всех по 7,5 баллов.

В первую десятку городов попали Сочи, Анапа, Геленджик, Петропавловск-Камчатский, Майкоп, Муром и Домодедово. Городом с самым высоким уровнем шума, по мнению его жителей, стал Норильск.

Отмечается, что в опросе приняли участие почти 62 тысячи людей. Сообщается, что порядка 49% респондентов считают свои районы тихими, а 35% опрошенных страдают от надоедливого шума. Эксперты отмечают, что средний балл по стране составил 6,6 из 10 возможных.

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