Новейшую авиаракету РВВ МД представят на выставке «Армия-2018»

Юрий Клишин – председатель совета директоров завода «Дукс» – заявил, что новейшая авиационная ракета «воздух-воздух» малой дальности РВВ МД будет представлена на выставке «Армия-2018», которая пройдёт в подмосковном парке «Патриот» 21-26 августа.

По его словам, РВВ МД, недавно пришедшая на смену ракете Р-73, запланирована к экспорту во многие страны, передаёт РИА Новости.

«Характеристики ракеты лучше, чем у предшественницы. Её появление востребовано и ожидаемо», – отметил Клишин.

При этом он подчеркнул, что «Дукс» на предстоящей выставке будет предлагать потенциальным покупателям сервисное обслуживание, техническое сопровождение, методическую документацию, капитальный ремонт, обучение специалистов по эксплуатации данной ракеты.

Кроме того, Клишин рассказал журналистам, что РВВ МД возможно, будет установлена на российском истребителе пятого поколения Су-57. Сейчас её уже вооружены отечественные самолёты МиГ-35, МиГ-29, МиГ-25, Су-35, Су-34, Су-32, Су-30, Су-27, Су-25 и Як-130.

Ранее сообщалось, что на предстоящем форуме «Армия-2018» корпорация «Ростех» представит новое маскирующее покрытие, способное сделать невидимыми солдат и технику, которое в скором времени поступит в распоряжение российской армии.

Наша справка

Авиационная ракета РВВ МД класса «воздух-воздух» способна поражать цели на высоте от 20 метров до 20 км, движущиеся со скоростью до 2,5 тыс. км в час. При этом максимальная дальность пуска составляет 20 км. Ракета оснащается оптическими, лазерными и радиовзрывателями. Стартовая масса – 106 кг, длина – 2,92 метра.