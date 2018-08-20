ОАК объединяют с «Ростехом»

В Минпромторге принято решение по объединению корпораций «Ростех» и ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация). Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Как передает «Интерфакс» уже идет подготовка необходимых документов.

«Мы сделали оценку развития отрасли с точки зрения повышения эффективности управления, достижения «синергетического» эффекта от взаимодействия компании с предприятиями госкорпорации и их ключевыми поставщиками», — сообщил глава ведомства, который отметил схожесть функционирования корпораций по технологиям, рынку сбыта, а также конструкторскому и мощностному потенциалам.

О подготовке решения по слиянию двух корпораций стало известно 25 мая текущего года. Об этом сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь. В свою очередь глава «Ростеха» Сергей Чемезов также считал целесообразным передать ОАК «Ростехнологиям».

Напомним, созданная в ноябре 2006 года по указу президента Объединенная авиастроительная корпорация, включает в себя около 30 предприятий по производству продукции военного назначения, в том числе, разработчиков и производителей самолетов «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», а также новых — SSJ, МС-21.

«Ростех» был создан в 2007 году в качестве организации, содействующей разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций.