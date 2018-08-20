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Москва, 20.08.2018

Американские производители бензина начали закупать нефть у России

«Expert Online» 2018
  • Американские производители бензина начали закупать нефть у России
Alamy/TASS

Пропускная способность магистрального нефтепровода Trans Mountain между Эдмонтоном в канадской провинции Альберта и Бернаби в Британской Колумбии после расширения должна увеличиться втрое – с 300 до 890 тыс. баррелей нефти в сутки. Проект оценивается в 5,5 млрд долларов. Проект очень важен для экономики Канады, но строительная компания Kinder Morgan приостановила все работы в апреле этого года. Дело в том, что федеральное правительство Канады и власти провинций Альберта и Саскачеван, по территории которых он проходит, поддерживают проект, а власти Британской Колумбии категорически возражают. 

До последнего времени, говоря о скандале, имели в виду проблемы, которые задержка строительства принесет нефтяникам Альберты. Однако сейчас становится ясно, что проблемы будут и у американского нефтеперерабатывающего сектора на Тихоокеанском северо-западе США, который не может похвастаться изобилием источников нефти и заводов по ее переработке. Сырье для НПЗ Северо-запада традиционно поступает из Канады и с Аляски. Однако сейчас местные производители бензина начали закупать нефть и у России, что, по мнению Oilprice, вносит явный геополитический контекст в обычный, на первый взгляд, экономический вопрос.

Исполнительный директор канадской исследовательской организации Resource Works Стюарт Муир написал недавно, что танкер под португальским флагом привез на НПЗ в штате Вашингтон, один из двух нефтеперерабатывающих заводов, которые производят бензин и нефтепродукты для штатов Вашингтон и Орегон, от 600 до 650 тыс. баррелей российской нефти. Оператором одного из НПЗ является Shell, а второго - Andeavor. 

По мере снижения добычи нефти на Аляске и трудностей с доставкой нефти из Альберты из-за проблем с расширением магистрального нефтепровода Trans Mountain американскую и канадскую нефть для вашингтонского НПЗ, похоже, все чаще будет заменять российская. Прорабатывался альтернативный маршрут транспортировки нефти с месторождения Баккен, но от него по соображениям безопасности отказался уже губернатор Вашингтона.

Экономика и политика часто существуют независимо друг от друга. Поэтому США много лет покупают нефть у России, как это ни странно звучит с учетом состояния отношений между двумя странами.

Российскую нефть Америка начала импортировать в 1995 году. Пика ежемесячные поставки достигли в мае 2009 года – 25,083 млн баррелей. Что касается мая 2018 г., то по данным EIA, Вашингтон купил у Москвы 15,216 млн баррелей. Это значит, что в мае, последнем месяце, по которому имеются статистические данные, в США ежедневно поступало в среднем немногим более полумиллиона баррелей сырой нефти из России.

Конечно, это очень маленькая часть общего американского импорта нефти, составлявшего в том же мае в среднем 10,57 млн баррелей в день. С другой стороны, явно выраженная зависимость Тихоокеанского Северо-запада США от российской нефти не может не тревожить Конгресс, который последнее время принимает антироссийские законы и антироссийские санкции.

Кстати, говоря о Конгрессе, стоит напомнить, что американские законодатели сейчас обсуждают санкции, которые могут запретить импорт российских нефти и нефтепродуктов. Если они будут приняты, то энергетическая ситуация на Северо-западе Америки ухудшится.

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