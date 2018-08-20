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Москва, 20.08.2018

Путин объявил внезапную масштабную проверку боеготовности в России

«Expert Online» 2018

Президент РФ, главнокомандующий Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, проверка будет включать комплекс из 16 учений. Она проводится в преддверии беспрецедентных по масштабу учений «Восток-2018», которые пройдут в сентябре с участием военных Китая и Монголии, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что особое внимание будет уделено организации и поддержанию непрерывного и устойчивого управления войсками и силами. Для проверки авиаготовности и выполнения задач территориальной обороны привлекут военные комиссариаты.

Особо тщательно Шойгу поручил соблюдать требования безопасности, «исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду».

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