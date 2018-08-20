Рособоронэкспорт нарастил портфель заказов

Александр Михеев – генеральный директор Рособоронэкспорта (РОЭ) – заявил журналистам, что компания значительно нарастила свой портфель заказов.

По его словам, только за последнее время подписано около 600 контрактных документов на 9 млрд долл., передаёт РИА Новости.

Таким образом, в настоящее время портфель заказов РОЭ составляет более 45 млрд долл.

«В него вошли шесть новых стран – наших партнеров», – резюмировал Михеев.

Наша справка

«Рособоронэкспорт» (РОЭ) – российская государственная компания, единственный в РФ государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Штаб-квартира находится в Москве. Входит в состав государственной корпорации «Ростех».