В первом полугодии 2018 года российские банки увеличили объём кредитования пенсионеров в 1,5 раза.

Всего банки выдали заёмщикам старше 60 лет 1,91 млн кредитов на общую сумму 212,75 млрд руб., передаёт сетевое издание «Вести. Экономика» со ссылкой на информацию Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом количество новых кредитов пенсионерам выросло сразу на 11%, а сумма выдач увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в первом полугодии 2017 года было одобрено 62,5% кредитных заявок от граждан старше 60 лет, а в январе-июне 2018 года – 69,0%. Для сравнения среди граждан младше 60 лет уровень одобрения кредитных заявок в 2018 году составил 46,8%.

Любопытно, что и в сегменте кредитных карт отмечаются рекордные темпы роста новых выдач пенсионерам. Так, количество новых выдач заемщикам старше 60 лет выросло за год на 67%, а объёмы выросли сразу на 191%. Всего в 2018 году банки выдали пенсионерам 597,34 тыс. кредитных карт с общим лимитом свыше 36,38 млрд руб., годом ранее – 357,70 тыс. карт с лимитом 12,49 млрд руб.

Ипотека также показала крайне высокие темпы роста среди пенсионеров. Количество ипотечных кредитов, выданных заемщикам старше 60 лет, выросло за год на 58%, а объемы – на 68%.

Помимо этого, количество новых выдач пенсионерам выросло и в таком сегменте, как автокредит – за год прирост составил 13%, а объемы выросли на 33%.

В сегменте кредитов наличными количество новых выдач пенсионерам снизилось за год на 1%, а объёмы выросли на 28%. При этом в 2018 году банки выдали пенсионерам 1,19 млн кредитов наличными на общую сумму 146,15 млрд руб., годом ранее – 1,21 млн кредитов на сумму 114,01 млрд руб.