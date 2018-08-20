Российские учёные из МГУ и МИФИ научились превращать обычный полиэтилен в «квантовый» материал, поглощающий ультрафиолет и преобразующий его в видимый свет.

Этот уникальный материал повысит КПД солнечных батарей. Кроме того, другие типы квантовых точек, встроенные в полимерные листы, можно применять для создания лазеров, записи информации и различных футуристических дисплеев и других гаджетов, пишет журнал Polymer International.

По словам учёных, полученный ими композитный материал обладает, с одной стороны, флуоресцентными свойствами квантовых точек, с другой стороны – механическими свойствами полиэтилена. Он прозрачен в видимой области спектра, устойчив к высокой температуре и при этом сохраняет оптические свойства при механических нагрузках.

Ранее сообщалось, что в МИФИ разработали микрокапсулы с квантовыми точками для диагностики рака.

Как установили учёные этого российского института, полиэлектролитные микрокапсулы – одно из самых перспективных средств направленной доставки и контролируемого высвобождения лекарственных веществ, контрастных агентов и флуоресцентных меток для диагностики и лечения различных заболеваний, в том числе онкологических.



