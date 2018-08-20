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Москва, 20.08.2018

Российский футбольный клуб может быть исключён из Лиги Европы

«Expert Online» 2018

Российский футбольный клуб «Уфа» может пропустить первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против шотландского «Глазго Рейнджерс», который должен состояться в Глазго 23 августа.

Команда из столицы Башкирии не успевает в необходимые сроки получить британские визы. Представители уфимского клуба должны направить документы в посольство Великобритании сегодня, 20 августа, однако рассмотрение вопроса займет минимум 5 дней, пишет Daily Record.

При этом генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов сомневается, что визы будут готовы в необходимый срок.

«Мы активно пытаемся получить британские визы, это очень сложная ситуация. После игры с «Динамо» мы отправимся с подготовленными документами в посольство Великобритании. Надеемся, что они смогут ускорить процесс, но даже в таком случае это займёт не менее 5 дней, поэтому нам может не хватить времени», – подчеркнул Газизов.

В свою очередь главный тренер шотландской команды и легенда английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард в интервью The Scottish Sun заявил, что проблемы российского клуба его не касаются.

«Это не моя проблема. Я услышал об этом недавно, посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, они получат визы и приедут», – сказал он.

Если же с визами всё-таки будут проблемы, то последствия для нашего клуба могут быть самими серьёзными.

Согласно статье № 27 дисциплинарного кодекса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), если команда по каким-либо причинам, не являющимся форс-мажором, не прибыла на матч, проводимый под эгидой УЕФА, ей засчитывается поражение со счётом 0:3, а также автоматическое исключение из турнира и дисквалификация на следующие несколько лет.

При этом пока неизвестно, связывался ли наш клуб с УЕФА для обсуждения вопроса о возможном переносе игры.

Напомним, матч «Глазго Рейнджерс» – «Уфа» должен пройти 23 августа в Шотландии. Ответная игра намечена на 30 августа.

Это уже не первый случай, когда российские спортсмены испытывают проблемы с получением британской визы. Так, в начале августа российский велогонщик Игорь Фролов не приехал в тот же Глазго на чемпионат Европы по летним видам из-за отказа в выдачи визы.

Кроме того, нынешним летом московский «Спартак» всё по тем же причинам не смог отправить свою молодежную команду на турнир, который проходил в Северной Ирландии.

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