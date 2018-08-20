В России уравняли в цене слабую и крепкую водку

С 20 августа 2018 года в России вступили в силу единые минимальные цены на водку.

Изменения предполагают единые цены на «слабую» и «крепкую» водку, то есть на напитки крепостью от 37 до 40 градусов, пишет «Российская газета».

Согласно приказу Минфина РФ, минимальная розничная цена за 0,5 готовой продукции теперь составляет 205 рублей.

Как отмечается в документе, введение унифицированной цены связано с необходимостью устранения «возможных разночтений». При этом минимальная отпускная цена с завода-производителя составляет 173 руб., оптовая — 178 руб.

Таким образом, минимальная розничная цена водки крепостью от 37 до 38 градусов повысилась на 9 руб., крепостью от 38 до 39 градусов на 4 руб., от 39 до 40 градусов осталась прежней.

Минимальная цена на водку Минфином устанавливалась в 2017 году в размере 205 рублей за 0,5 литра, а на шампанское в 2016 году в размере 164 рубля за 0,75 литра.

Напомним, ранее в правительстве обещали в 2018 году не повышать минимальную цену на водку.