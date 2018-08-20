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Москва, 20.08.2018

Россия откажется от доллара при расчетах с партнерами по ВТС

«Expert Online» 2018

Как сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, нестабильность доллара заставляет ведомство искать альтернативные способы расчета с партнерами по ВТС. Интервью с чиновником публикует сегодня, 20 августа, агентство РИА Новости.

По словам Шугаева, к доллару, «как к основной валюте расчетов по экспортным контрактам, сегодня очень много вопросов». В первую очередь, речь идет о надежности этой валюты.

«Нет никакой уверенности в том, что с долларом будет завтра. Вся эта ситуация вкупе с санкциями, вводимыми против нас и наших партнеров, заставляет задуматься о необходимости поиска других способов расчета», — сообщил он изданию.

Шугаев подтвердил, что вопрос с переходом на национальные валюты при расчете практически решен, остается утвердить допустимые объемы для осуществления выплат. Он также уточнил, что речь идет о диверсифицированном подходе к партнерству, при котором государства стремятся покупать технологии, а не конечный продукт производства.

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