Один из банковских аналитиков рассказал журналу «Эксперт» о наличии у российских госбанков условного «плана Б», который они начали прорабатывать еще с середины 2014 года на случай самых худших из возможных сценариев антироссийских санкций. Сейчас результаты такого планирования могут быть востребованы, хотя пока прямых причин для этого нет. Журнал предполагает, что «план Б» включает пункт «придерживать валюту насколько возможно». А это значит, делает вывод издание, что валютный рынок может преподносить этой осенью сюрпризы и без всяких санкций.

Отмечается, что в качестве причины достижения рублем с начала августа двухлетних минимумов и дальнейшей прогнозируемой, вероятнее всего несколько понижательной динамики курса рубля, санкции являются лишь катализатором. Основные факторы давления на курс: погашение в сентябре и в декабре внешнего долга и выплата дивидендов, что будет происходить в условиях снижения у банков валютной ликвидности. На эти обстоятельства накладывается отток капитала из развивающихся стран, вызванный постепенным повышением ставок ФРС.

В то же время, пока нет оснований считать острой проблему валютной ликвидности по банковской системе в целом. Но «отдельные участники рынка могут предъявлять повышенный спрос на валюту в периоды проведения крупных платежей, что может подталкивать курс доллара и евро вверх». Рынок давно не видел ставок по депозитам в долларах на уровне, сопоставимом с рублевыми вкладами, однако теперь появились предложения со ставкой порядка 50 процентов от уровня рублевых ставок.

Подробнее о возможных «сюрпризах» читайте статью «Восстать из ада» в очередном номере журнала «Эксперт