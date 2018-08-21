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Москва, 21.08.2018

Эксперт назвал условия отказа России от доллара

«Expert Online» 2018
  • Эксперт назвал условия отказа России от доллара
Из открытых источников

Для отказа России от доллара необходимо решить ряд проблем, главная из которых «корректировка работы Центробанка и разворот его курса на 180 градусов», считает профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов. При этом резкий отказ от этой валюты может привести к кризису. Процесс дедолларизации нужно начать с внутреннего обращения, так как у людей на депозитах и «под подушками» большое количество валюты, считает Касатонов.

При этом профессор уверен, что Россию в этом вопросе поддержит ряд стран, заинтересованных в переходе при расчетах на национальную или альтернативную валюту.

«Китай уже провозгласил интернационализацию юаня и продает нефтяные фьючерсы за свою валюту. Самое интересное, что партнеры соглашаются на китайские условия. Иран тоже эмансипировался из США и перешел на расчеты в евро. Желающих много», - рассказал эксперт.

Касатонов уверен, что ситуация играет не на руку США, а «антидолларовый союз» Китая, России, Турции и других стран мог бы нанести мощный ущерб Америке. Так Китай может «сбросить» 1,5 триллионов долларов американских резервов. У России этот показатель скромнее, страна может «вернуть» всего 80 миллиардов долларов.

Ранее, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что США стали злоупотреблять долларом, как мировой валютой, поэтому отказ от нее дело ближайшего будущего.

Глава Минфина России Антон Силуанов подчеркнул, что американская валюта больше не считается надежной, а потому принято решение от нее отказаться.

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