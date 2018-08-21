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Москва, 21.08.2018

Эксперты составили список стран с самой дешёвой мобильной связью

«Expert Online» 2018

Эксперты International Telecvommunications Union составили Топ-10 стран с самой дешёвой мобильной связью в мире.

Первое место в этом рейтинге занимает Шри-Ланка. В среднем абоненты в месяц платят здесь за мобильную связь 0,97 долл., передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Всего в Шри-Ланке существует пять операторов сотовой связи: Dialog, Mobitel, Etisalat, HUTCH, Airtel. Оператор сотовой связи Mobitel принадлежит Sri Lanka Telecom - государственной телефонной компании. Несмотря на это, лидером сотовых операторов в этой стране по числу абонентов является оператор Dialog.

На втором месте – Бангладеш, система сотовой связи в котором последние 10 лет пережила стремительный взлёт и в настоящее время здесь насчитывается около 40 млн абонентов. 

При этом в стране работает множество мелких операторов и достаточно запутанная система тарифов. Тем не менее всегда возможно выбрать недорогую сотовую связь и выгодный тариф. В среднем в месяц на это местные жители тратят не более 1,42 долл.  

Однако есть одна неприятная особенность: связь охватывает в основном только самые крупные города. В провинции практически отсутствует устойчивая связь.

Тройку лидеров замыкает Иран (2,01 долл.). Сотовая связь стандарта GSM 900 развивается здесь чрезвычайно быстро по всей стране. Наиболее крупные операторы - MTCE, TCI и TKC. 

Охват ограничен столицей и другими крупными городами, но сеть быстро расширяется и достаточно недорога.

При этом развитие Интернета в Иране началось относительно недавно, поэтому его распространение пока ограничено, но развивается он также стремительными темпами.

Кроме того, в десятку стран с самой дешёвой мобильной связью вошли: Пакистан (2,12 долл. в месяц), Непал (2,49), Индия (2,80), Бутан (2,95), Монголия (3,16), Эфиопия (3,28) и Судан (3,33).

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