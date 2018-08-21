Фондовые индикаторы США делают рывок вверх

На американских фондовых рынках наблюдается подъем по итогам вчерашних торгов благодаря крупным сделкам M&A, которые инвесторы восприняли, как сигнал сохранения устойчивого подъема экономики США.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,35%, закрывшись на отметке 25758,69 пункта. Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,24% и составил2857,05 пункта, NASDAQ Composite — на 0,06% до 7821,01 пункта, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что рынок акций поддержала новость о предстоящих переговорах Вашингтона и Пекина, на которых, как ожидается, будет обсуждаться дорожная карта сотрудничества, что положит конец экономическому противостоянию.

Из отягощающих ситуацию факторов аналитики называют пошлины в 25% на импортируемые китайские товары, вступление которых ожидается на этой недели. Пекин уже пообещал отреагировать на это зеркальными мерами.