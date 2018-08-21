Германия назвала условие Украине для сохранения транзита российского газа

Берлин поддержит Украину в стремлении сохранить роль транзитера российского газа после постройки «Северного потока – 2» при условии, что Киев реформирует собственную газотранспортную систему. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Украина должна сделать шаг вперед по реформированию газотранспортной системы, чтобы создать рамочные условия для долгосрочного транзита», – цитирует его слова ТАСС.

Чиновник добавил, что Германия, как и другие страны ЕС заинтересованы в сохранении транзита газа через Украину.

Ранее, 18 августа, президент России Владимир Путин перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что транзит газа через Украину в случае его сохранения должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова.