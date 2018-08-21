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Москва, 21.08.2018

Кудрин рассказал, переживёт ли Россия ещё один кризис

«Expert Online» 2018

Алексей Кудрин – глава Счётной палаты РФ – считает, что средств Фонда национального благосостояния хватит нашей стране, чтобы пережить ещё лишь один кризис, аналогичный кризису 2008-2009 годов.

Об этом он заявил в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионной системы, которые проходят в Госдуме, передаёт РИА Новости.

При этом он напомнил, что в 2008-2009 году половина всего резервного фонда была потрачена на спасение, поддержание бюджетной системы, включая Пенсионный фонд.

«На сегодня резервного фонда нет, на сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет», – резюмировал Кудрин, добавив, что к этому Фонду нельзя подвязывать выплаты пенсионной системы.

Новости пенсионной реформы

В середине июня 2018 года правительство внесло в нижнюю палату российского парламента законопроект. Согласно новой инициативе властей, пенсионный возраст в России у женщин и мужчин повысят - до 63 и 65 лет соответственно.

19 июля 2018 года депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста в России

8 августа 2018 года на заседании Центризбиркома были одобрены сразу три формулировки вопроса для референдума о повышении пенсионного возраста.

21 августа 2018 года в Госдуме проходят большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы.

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