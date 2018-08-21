Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 21.08.2018

Музыкант из России рассказал о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии

«Expert Online» 2018

Музыкант и композитор Сергей Войтенко в эксклюзивном интервью Пятому каналу поделился впечатлениями от выступления на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизесмена Вольфганга Майлингерома. Торжество посетил президент России Владимир Путин.

Артист рассказал, что атмосфера была дружественной и непринужденной. Выступление дуэта Войтенко «Баян Микс» предварила речь российского президента на немецком языке. Далее Владимир Путин представил артистов гостям, которые приветствовали гостей из России очень тепло, несмотря на то, что выступать пришлось в самом начале застолья, которое проходило в живописном месте с видом на горы.

В ходе выступления Карин Кнайсль и Вольфганг Майлингером пустилась в пляс под овации публики.

Ранее впечатлениями от австрийской свадьбы поделились в Кубанском казачьем хоре, сообщив, что гости «были приятно шокированы выступлением».

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Саудовская Аравия может взорваться, как перегретый котел
      Со стороны кажется, что кронпринц Мухаммед бен Салман крепко держит власть в своих руках, но несмотря на это, саудовская «перестройка» летом 2018 года проходит очень бурно
    2. «Газпром» отходит от Прибалтики
      «Газпром» отходит от Прибалтики
    3. Дальнейшего падения рубля ждать не стоит
      Аналитики рассказали о коридоре для доллара