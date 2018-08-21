Музыкант из России рассказал о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии

Музыкант и композитор Сергей Войтенко в эксклюзивном интервью Пятому каналу поделился впечатлениями от выступления на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизесмена Вольфганга Майлингерома. Торжество посетил президент России Владимир Путин.

Артист рассказал, что атмосфера была дружественной и непринужденной. Выступление дуэта Войтенко «Баян Микс» предварила речь российского президента на немецком языке. Далее Владимир Путин представил артистов гостям, которые приветствовали гостей из России очень тепло, несмотря на то, что выступать пришлось в самом начале застолья, которое проходило в живописном месте с видом на горы.

В ходе выступления Карин Кнайсль и Вольфганг Майлингером пустилась в пляс под овации публики.

Ранее впечатлениями от австрийской свадьбы поделились в Кубанском казачьем хоре, сообщив, что гости «были приятно шокированы выступлением».