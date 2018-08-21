Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 21.08.2018

Цене на нефть корректируют падение

«Expert Online» 2018

Стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке с началом недели составила $70,24 за баррель, что на 1,4% выше закрытия пятницы. Стоимость российской нефти Urals достигала $69,6 за баррель. За три дня цены на европейские сорта нефти поднялись на 4%, пишет «Коммерсантъ». Данный рост специалисты оценивают, как «технический» из-за сильного падения накануне. Участники рынка надеются, что цены на фоне низкой буровой активности в США вырастут, однако, помешать этому могут санкции США против Ирана.

За три недели августа нефть Brent подешевела на 11%, поэтому к середине прошедшей недели стало ясно, что «коррекция назрела». Этому способствовало увеличение запасов и добычи нефти в США. Эксперты рынка уверены, что дальнейшая ситуация на рынке зависит от позиции США по Ирану, а также реакции на американские санкции Китая, ЕС и Индии, как крупнейших потребителей иранской нефти.

В пользу повышения цен на нефть говорит также невысокая буровая активность в США. По сообщению Baker Hughes, число  буровых установок нефти в США осталось без изменений - 869 шт.

При этом росту цен на нефть может помешать неопределенная ситуация в мировой экономике в целом. В августе число оптимистов, уверенных в продолжении экономического роста на 7% меньше, участников рынка, уверенных в том, что экономический рост будет уступать средним значениям за последние годы, свидетельствует опрос BofA Merrill Lynch. Отмечается, что это самый худший показатель с начала 2016 года

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Саудовская Аравия может взорваться, как перегретый котел
      Со стороны кажется, что кронпринц Мухаммед бен Салман крепко держит власть в своих руках, но несмотря на это, саудовская «перестройка» летом 2018 года проходит очень бурно
    2. NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий
      Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание
    3. «Газпром» отходит от Прибалтики
      «Газпром» отходит от Прибалтики