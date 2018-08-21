Цене на нефть корректируют падение

Стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке с началом недели составила $70,24 за баррель, что на 1,4% выше закрытия пятницы. Стоимость российской нефти Urals достигала $69,6 за баррель. За три дня цены на европейские сорта нефти поднялись на 4%, пишет «Коммерсантъ». Данный рост специалисты оценивают, как «технический» из-за сильного падения накануне. Участники рынка надеются, что цены на фоне низкой буровой активности в США вырастут, однако, помешать этому могут санкции США против Ирана.

За три недели августа нефть Brent подешевела на 11%, поэтому к середине прошедшей недели стало ясно, что «коррекция назрела». Этому способствовало увеличение запасов и добычи нефти в США. Эксперты рынка уверены, что дальнейшая ситуация на рынке зависит от позиции США по Ирану, а также реакции на американские санкции Китая, ЕС и Индии, как крупнейших потребителей иранской нефти.

В пользу повышения цен на нефть говорит также невысокая буровая активность в США. По сообщению Baker Hughes, число буровых установок нефти в США осталось без изменений - 869 шт.

При этом росту цен на нефть может помешать неопределенная ситуация в мировой экономике в целом. В августе число оптимистов, уверенных в продолжении экономического роста на 7% меньше, участников рынка, уверенных в том, что экономический рост будет уступать средним значениям за последние годы, свидетельствует опрос BofA Merrill Lynch. Отмечается, что это самый худший показатель с начала 2016 года