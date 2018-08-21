Польша опять требует от Германии возмещения ущерба

Польша вновь требует материального возмещения от Германии ущерба, который был нанесен во время оккупации в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«У нас есть ощущение несправедливости. Если мы сравним потери, понесенные Польшей во время Второй мировой войны и то, что страна получила в качестве репараций, с другими странами, то в глаза бросается диспропорция», — цитирует польского министра Wiadomosci.

Тему возмещения ущерба Германией активно продвигают в Польше с июля 2017 года, когда вышло заявление польского правительства о правовом основании требований от Берлина репараций. При этом в Германии удивлены этим требованиям и не видят в них каких-либо серьезных оснований, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Ранее сообщалось, что власти Польши оценили долг Германии по репарациям в $850 млрд.