Робот-катер пройдет испытания в России до конца года

В России до конца 2018 года планируется провести испытания безэкипажного роботизированного катера и нового тральщика проекта «Александрит», выполненного из углепластика, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Середохо.

Руководитель сообщил, что в стране уже разработан аналог катера «Инспектор», который выполнен из отечественных композитных компонентов. Машина уже прошла положенные испытания и теперь требуются ее совместные исследования с полномасштабным кораблем.

Середохо уточнил, что катер-беспилотник может быть выведен для испытаний в море одновременно с тральщиком «Иван Антонов» или «Владимир Емельянов». Также в планах провести сравнительный анализ российского катера с его французским аналогом, который выполнен из алюминия.

Судостроители заявляют, что катер-беспилотник и сопровождающий корабль представляют собой единую систему обороны против мин. Так, беспилотные аппараты с тепловизорами и безэкипажный катер теперь наряду с тралом будут использоваться для для поиска и уничтожения угроз и управляться с корабля.