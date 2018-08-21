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Москва, 21.08.2018

Робот-катер пройдет испытания в России до конца года

«Expert Online» 2018

В России до конца 2018 года планируется провести испытания безэкипажного роботизированного катера и нового тральщика проекта «Александрит», выполненного из углепластика, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Середохо.

Руководитель сообщил, что в стране уже разработан аналог катера «Инспектор», который выполнен из отечественных композитных компонентов. Машина уже прошла положенные испытания и теперь требуются ее совместные исследования с полномасштабным кораблем.

Середохо уточнил, что катер-беспилотник может быть выведен для испытаний в море одновременно с  тральщиком «Иван Антонов» или «Владимир Емельянов». Также в планах провести сравнительный анализ российского катера с его французским аналогом, который выполнен из алюминия.

Судостроители заявляют, что катер-беспилотник и сопровождающий корабль представляют собой единую систему обороны против мин. Так, беспилотные аппараты с тепловизорами и безэкипажный катер теперь наряду с тралом будут использоваться для  для поиска и уничтожения угроз и управляться с корабля.

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