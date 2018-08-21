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Москва, 21.08.2018

СРОЧНО: США заблокировали активы РФ на сотни миллионов долларов

«Expert Online» 2018

Сигал Манделькер – заместитель главы Минфина США – заявила, что Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов.

Заявление представительницы американского финансового ведомства, которая отвечает в Минфине США за антироссийские санкции, появилось незадолго до её выступления в Конгрессе, передаёт РИА Новости.

Также сообщается, что США внесли в список киберсанкций двух граждан России и одну компанию. Под ограничения попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения. Также решением Минфина США внесены в список санкций по КНДР две российские компании («Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга), а также шесть судов («Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь».

При этом в Минфине подчеркнули, что США продолжат вводить санкции против России, если «Москва не изменит свое поведение».

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