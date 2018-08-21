Трамп озвучил условия снятия санкций с России

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters сообщил, что готов рассмотреть возможность отмены санкций США против России при условии, что Москва пойдет на встречу Вашингтону и начнет предпринимать совместные с шаги, в том числе по Сирии и Украине.

При этом Трамп сообщил, что этот вопрос не обсуждался в ходе встречи 16 июля этого года с Владимиром Путиным.

«Я это рассмотрю, если они сделают что-либо, что будет в нашу пользу. Но без этого я этого рассматривать не собираюсь», - сообщил американский президент.

Трамп в интервью сообщил, что успел обсудить со своим коллегой из России вопрос Крыма, безопасность Израиля, ситуацию на Украине и проект «Северный поток – 2».

Напомним, первая полноформатная встреча президентов России м США вне рамок международных форумов и конференций прошла 16 июля 2018 года в Хельсинки. Путин и Трамп более двух часов беседовали один на один, затем к ним присоединились члены делегаций.