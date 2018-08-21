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Москва, 21.08.2018

Центробанк РФ возобновил покупку валюты для Минфина

«Expert Online» 2018

Банк России возобновил покупку валюты для Минфина.

Согласно информации регулятора, которая размещена на его официальном сайте, ещё 17 августа ЦБ РФ купил на Московской бирже для финансового ведомства валюты на 17,5 млрд руб. по бюджетному правилу, что больше ранее объявленного дневного лимита в 16,7 млрд руб.

Как известно, Минфин заказывает покупку валюты с учётом суммарного отклонения фактически полученных нефтегазовых доходов бюджета от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов из-за превышения реальной цены «чёрного золота» от заложенной в бюджет (40 долл. за баррель).

Напомним, Банк России не покупал валюту для Минфина на внутреннем валютном рынке с 9 августа, когда ослабление рубля усилилось. 8 августа ЦБ РФ купил валюту для Минфина на 8,4 млрд руб., а днем ранее - на сумму 16,7 млрд руб.

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