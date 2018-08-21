Ученые вырастили искусственные тромбоциты, которые помогут в лечении рака крови

Японские учёные создали тромбоциты, выращенные из клеток крови самого пациента, а потому не вызывающие отторжения

По словам одного из представителей Центра прикладных исследований iPS-клеток Университета Киото (CiRA), в недрах которого ведутся эти исследования, в будущем это поможет людям, страдающим различными заболеваниями крови, в том числе и онкологическими, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что из крови пациента, а именно из лейкоцитов, создаются iPS-клетки (искусственная многофункциональная клетка, основа, из которой теоретически можно вырастить любую клетку организма человека. Затем из них выращивают клеточные линии мегакариоцитов (гигантских клеток костного мозга, из которых образуются тромбоциты). Мегакариоциты в обычных условиях не растут. Однако учёным удалось добиться того, что они получают способность делиться.

После нескольких этапов из них создаются тромбоциты, которые и внедряются в кровь пациента путем переливания.

Данные исследования заняли несколько лет. Теперь ученые убедились в безопасности такого переливания и подали заявку в японский Минздрав с просьбой разрешить им провести клинические испытания на человеке.

При этом экспериментальное переливание будет проведено всего одному человеку, который страдает от апластической анемии и организм которого отторгает донорские клетки.

Однако учёные обещают, что они продолжают исследования по созданию тромбоцитов с тем, чтобы можно было проводить переливания крови широкому кругу пациентов.

Наша справка

Первая в мире операция с использованием искусственных многофункциональных клеток iPS была проведена в Японии в 2014 году. У 70-летней пациентки с тяжелым заболеванием сетчатки — возрастной макулярной дегенерацией (макулодистрофией) — взяли клетки кожи, из которых вырастили искусственные стволовые клетки iPS. Из них затем получили клетки ретинального пигментного эпителия сетчатки, которые успешно пересадили в процессе операции.