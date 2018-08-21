Украина на грани банкротства: внешний госдолг страны достиг рекордных значений

Экономика Украины продолжает стремительно разрушаться. Одна из причин – огромный госдолг, который достиг к июлю 2018 года рекордных значений – 76,3 млрд долл.

Таким образом, чтобы покрыть эту сумму, каждый житель «незалежной» должен заплатить 1,8 тыс. долл., пишет VOX Ukraine.

По данным издания, внешний госдолг по облигациям и кредитам составляет почти 60% от всего госдолга и достигает 47,2 млрд долл. В эту сумму входят 9,6 млрд гарантированного государством долга, долг Украины по еврооблигациям, а также долги по кредитам от международных организаций.

При этом эксперты издания отмечают, что в ближайшие 1,5 года Украину ждёт пик выплат по долговым обязательствам – правительству предстоит вернуть к концу 2019 года почти 10 млрд только валютного долга.

И это при том, что сейчас в казне Украины насчитывается всего 800 млн долл. Чтобы как-то выйти из ситуации близкой к банкротству, Киеву придется перевыпускать еврооблигации и облигации внутреннего государственного займа, но уже по более высоким ставкам.

Однако такие меры лишь на время отстрочат банкротство и приведут к очередному росту госдолга, отмечает портал Liga.net.