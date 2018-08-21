В Госдуме прокомментировали слова Трампа о возможном снятии антироссийских санкций

Антон Морозов – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – считает, что заявление главы Белого дома Дональда Трампа об условиях снятия антироссийских санкций следует расценивать как сигнал к новому раунду переговорного процесса между США и РФ.

По его словам, это само по себе неплохо и вселяет определенный оптимизм, передаёт РИА Новости.

При этом Морозов убеждён, что в новом раунде переговоров Москве и Вашингтону удастся прийти к какому-то компромиссу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что готов рассмотреть возможность отмены санкций США против РФ при условии, что Москва пойдет на встречу Вашингтону и начнёт предпринимать совместные с шаги, в том числе по Сирии и Украине.

Напомним, по мнению пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Москва приветствует инициативу Трампа улучшить отношения с Россией, однако в РФ были бы больше рады конкретным действиям в этом направлении.