Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 21.08.2018

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о возможном снятии антироссийских санкций

«Expert Online» 2018

Антон Морозов – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – считает, что заявление главы Белого дома Дональда Трампа об условиях снятия антироссийских санкций следует расценивать как сигнал к новому раунду переговорного процесса между США и РФ.

По его словам, это само по себе неплохо и вселяет определенный оптимизм, передаёт РИА Новости.

При этом Морозов убеждён, что в новом раунде переговоров Москве и Вашингтону удастся прийти к какому-то компромиссу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что готов рассмотреть возможность отмены санкций США против РФ при условии, что Москва пойдет на встречу Вашингтону и начнёт предпринимать совместные с шаги, в том числе по Сирии и Украине.

Напомним, по мнению пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Москва приветствует инициативу Трампа улучшить отношения с Россией, однако в РФ были бы больше рады конкретным действиям в этом направлении.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Саудовская Аравия может взорваться, как перегретый котел
      Со стороны кажется, что кронпринц Мухаммед бен Салман крепко держит власть в своих руках, но несмотря на это, саудовская «перестройка» летом 2018 года проходит очень бурно
    2. «Газпром» отходит от Прибалтики
      «Газпром» отходит от Прибалтики
    3. Дальнейшего падения рубля ждать не стоит
      Аналитики рассказали о коридоре для доллара