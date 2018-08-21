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Москва, 21.08.2018

В Италии во время ливня погибли 10 туристов

«Expert Online» 2018
  • В Италии во время ливня погибли 10 туристов
DPA/TASS

Как сообщает агенство Reuters, в Италии во время сильнейшего ливня затопило ущелье на юге Калабрии. В это время в ущелье находилось несколько групп туристов. На данный момент известно о 10 погибших. 

Восемнадцать человек удалось спасти, но многие получили травмы, когда их несло и било о камни сильнейшим потоком воды, которая хлынула в ущелье. Точное количество пропавших без вести спасатели не называют, поскольку не все из туристической группы заходили с гидами в ущелье.

В национальном парке Поллино на юге Италии из-за сильного ливня поднялся уровень воды в устье реки в ущелье Раганелло. Несмотря на предупреждение о плохих погодных условиях в ущелье находились группы туристов, которые занимались рафтингом.

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