В Италии во время ливня погибли 10 туристов

Как сообщает агенство Reuters, в Италии во время сильнейшего ливня затопило ущелье на юге Калабрии. В это время в ущелье находилось несколько групп туристов. На данный момент известно о 10 погибших.

Восемнадцать человек удалось спасти, но многие получили травмы, когда их несло и било о камни сильнейшим потоком воды, которая хлынула в ущелье. Точное количество пропавших без вести спасатели не называют, поскольку не все из туристической группы заходили с гидами в ущелье.

В национальном парке Поллино на юге Италии из-за сильного ливня поднялся уровень воды в устье реки в ущелье Раганелло. Несмотря на предупреждение о плохих погодных условиях в ущелье находились группы туристов, которые занимались рафтингом.