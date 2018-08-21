В Кремле прокомментировали слова Трампа о снятии санкций с России

Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского лидера – прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможности снятия санкций против нашей страны.

По словам представителя Кремля, Москва приветствует инициативу Трампа улучшить отношения с РФ, однако в России были бы больше рады конкретным действиям в этом направлении, передаёт РИА Новости.

При этом он напомнил, что в последнее время, из Вашингтона слышно много различных заявлений.

«Тут, конечно, нужно понимать, о каких именно условиях идёт речь. Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать. Но ещё больше мы приветствовали бы какие-либо конкретные действия», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что готов рассмотреть возможность отмены санкций США против РФ при условии, что Москва пойдёт на встречу Вашингтону и начнёт предпринимать совместные с шаги, в том числе по Сирии и Украине.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что этот вопрос не обсуждался в ходе его встречи 16 июля этого года с Владимиром Путиным.