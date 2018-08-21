В Центре Хруничева работают над новой лёгкой ракетой-носителем «Рокот-2» с новой системой управления.

Сейчас в «Рокоте» используется система управления украинского производства. В новой модификации – это будет ракета отечественного производства, передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что в России до конца 2018 года планируется провести испытания безэкипажного роботизированного катера и нового тральщика проекта «Александрит», выполненного из углепластика.

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«Рокот» – трёхступенчатая ракета-носитель лёгкого класса, спроектированная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б).

Первый запуск ракеты состоялся в ноябре 1990 года. Аппарат позволяет выводить до 2150 кг полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 км.

Стартовая масса составляет 107,5 тонны, длина – 29,15 метра, максимальный диаметр – 2,5 метра. Система управления разработана харьковским НПО «Электроприбор».

В марте 2018 года в Центре Хруничева заявили о начале работы над «Рокотом-2», объяснив это политикой импортозамещения.