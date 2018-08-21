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Москва, 21.08.2018

В споре вокруг Nord Stream 2 Польша находится на стороне США

«Expert Online» 2018
  • В споре вокруг Nord Stream 2 Польша находится на стороне США
Zuma\TASS

Как заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии глава польского МИД Яцек Чапутович в споре вокруг строительства газопровода Nord Stream II Польша находится на стороне США и что проект Nord Stream II носит геополитический характер.

«Президент США Дональд Трамп и его администрация утверждают, что газопровод Nord Stream II станет очередным инструментом получения финансовых средств для России, которая использует эти средства на модернизацию своей армии и вооружение и, таким образом, продолжит представлять угрозу безопасности Европы и всего мира», - отметил Яцек Чапутович.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, подчеркнул что правительство Германии не разделяет беспокойства Польши относительно второй ветки газопровода Nord Stream II.

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