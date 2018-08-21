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Москва, 21.08.2018

Западные военные эксперты сомневаются в возможности производства МиГ-41

«Expert Online» 2018

Западные военные эксперты усомнились в возможности серийного производства российских истребителей МиГ-41.

В частности, об этом заявил специалист Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк, передаёт Business Insider.

В свою очередь Ричард Л. Абулафиа – вице-президент американской военной компании Teal Group – отметил, что создания истребителя-перехватчика нового поколения уже «в прошлом», поскольку сейчас для перехвата используют ракеты класса «земля-воздух». При этом эксперт считает, что дискуссии о МиГ-41 ведутся в рекламных целях, в частности, пиара МиГ-29СМ. 

Напомним, ранее генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что в ближайшее время в России начнётся работа над новым истребителем-перехватчиком нового поколения МиГ-41.

Между тем, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев ещё в декабре 2017 года отмечал, что новый российский дальний истребитель-перехватчик МиГ-41 будет способен противостоять гиперзвуковым ракетам и станет самой быстрой в мире машиной в своем классе.

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