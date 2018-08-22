По нефти похоже на перелом тренда

Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в плюсе, причем бумаги показали рост от 0,5 до 1,5%, передает агентство «Прайм» со ссылкой на рыночные данные и котировки. И хотя по большому счету динамика оставалась разнонаправленной, очевидно, что интерес к покупкам эталонных бумаг российских эмитентов на мировых финансовых рынках сохраняется.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» выросла на 0,57%, «Лукойла» — на 1,07%, «Новатэка» — на 0,58%. Бумаги «Газпрома» подорожали на 1,45%, ВТБ – на 0,89%, Сбербанка — опустилась на 0,39%. Расписки «Магнита» подорожали на 0,49%, «Ленты» — на 1,61%, до 4,42 доллара,.

Для начала стоит сказать, что S&P 500 растет четвертый день подряд и вчера обновил максимум до 2873 пунктов, и в таких обстоятельствах растут все рынки: прилив поднимает все лодки, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. На рынках в целом царит оптимизм, и после того как перекуплены наиболее ликвидные бумаги развитых рынков, инвесторы не прочь рискнуть с бумагами развивающихся рынков, если у тех есть свои, локальные, поводы для роста. Для нефтегазовых компаний России таким поводом выступает цена нефти, которая растет уже 6-й день подряд, за баррель Brent сейчас дают более 73 долларов, и этот подъем становится похожим на перелом тренда, даже несмотря на новость о том, что США будут продавать часть стратегических запасов нефти.

Поэтому российские нефтегазовые компании растут, а у металлургических слишком высоки санкционные риски, поэтому ни отечественные, ни зарубежные инвесторы в их акции массово не заходят и в ближайшее время не будут, указывает эксперт. К тому же, инвестидей полно в других секторах, например, в ритейле. «Магнит» покупают потому, что он объявил условия обратного выкупа акций, и максимальная цена приобретения была установлена на уровне 4930 рублей, что на 16% выше рынка. Теперь бумаги ритейлера будут стремиться к этому уровню, но вряд ли дойдут до него, ведь обязательства выкупить бумаг ровно на 16.5 млрд рублей в условиях обратного выкупа нет, поэтому может быть освоена и не вся сумма.

В ритейле полно хороших новостей, указывает Антонов. Например, «Детский мир» опубликовал неплохую отчетность и собирается направить всю чистую прибыль за 2018 год на дивиденды. А вот бумаги АФК «Система» падают, возможно, потому что ей придется продавать пакет «Детского мира» с премией. Акции Сбербанка падают, потому что в сознании иностранных инвесторов это ключевой российский банк, и он несет основной риск санкций. С ВТБ аналогичная ситуация, но он не настолько известен и спекулянты в нем могут день-два отыгрывать другую тенденцию.

Вообще же, учитывая, что Великобритания настаивает на применении санкций к России в связи с делом Скрипалей, вряд ли эта стабильность продлится для активов российских компаний, полагает финансовый директор юридической компании BMS Law Firm Юрий Степанов. Окажут негативное воздействие и новые санкции США. В то же время на мировом рынке сохраняется интерес к российским компаниям финансового и нефтегазового сектора. Скорее всего, считает эксперт, в ближайшее время эти тенденции сохранятся – общий негативный инвестиционный фон с небольшим ростом стоимости активов определенных компаний.