Эстония и Латвия требуют от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию»

Министры юстиции Эстониии Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Расначс рассмотрят требование к России о денежном возмещении ущерба за период «советской оккупации» их территорий в период с 1940 по 1991 год. В этой связи на сайте правительства Эстонии появилось совместное заявление двух министров.

«Министры юстиции Эстонии и Латвии подчеркивают, как важно помнить период советской оккупации, и изучают возможность потребовать с Российской Федерации как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба», — сказано в заявлении.

Документ появился по итогам встречи в честь столетия обоих государств, которая прошла в Риге.

Также в заявлении подчеркивается важность увековечивания своей истории, ценности сотрудничества и осмысления исторического наследия с целью обеспечения безопасности Латвии и Эстонии

Чиновники уже обсудили дальнейшие шаги в направлении взыскания с России денежной компенсации, вплоть до обращения в ООН.

Напомним, в ноябре 2015 года министры юстиции прибалтийских республик подписали меморандум о сотрудничестве. Документ, в том числе, предусматривает совместные действия по взысканию с РФ «ущерба за советскую оккупацию».

Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что претензии Латвии, Литвы и Эстонии нелепы, поскольку страны Прибалтики вошли в состав СССР на договорной основе.