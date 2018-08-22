Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок 2018 года

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок этого года. При составлении рейтинга учитывались призовые и доходы от рекламы.

Возглавляет список теннисистка из США Серена Уильямс. Четырехкратная Олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладатель Большого шлема в одиночном и парном разрядах заработала за год 18.1 млн долл. При этом почти все свои деньги она получила от рекламы (18 млн долл.)

На втором месте ещё одна представительница женского тенниса – полячка Каролин Возняцки, которая сейчас выступает под датским флагом. Её годовой доход составил 13 млн долл., из них 7 млн – призовые и 6 млн – прибыль от рекламных контрактов.

Замыкает тройку лидеров также профессиональная теннисистка – американка Слоан Стивенс. Её общий доход в 2018 году составил 11,2 млн долл. (призовые – 5,5 млн и доход от рекламы 5,7 млн).

В Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира также вошли: Гарбинье Муругуса (теннис, 11 млн), Мария Шарапова (теннис, 10,5), Винус Уильямс (теннис, 10,2), Пусарла Венката Синдху (теннис, 8,5), Симона Халеп (теннис, 7,7), Даника Патрик (автогонки, 7,5) и Ангелик Кербер (теннис, 7).