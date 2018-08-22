Ford Sollers сообщает об официальном открытии предприятия своего сертифицированного партнера на территории Особой экономической зоны «Алабуга». «СТ Алабуга», филиал компании «СТ Нижегородец», будет производить специальные версии Ford Transit в непосредственной близости от завода Ford Sollers, где по технологии полного цикла производятся легкие коммерческие автомобили Ford.

На церемонии открытия нового предприятия присутствовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент и CEO компании Ford Sollers Адиль Ширинов.

Проект «СТ Алабуга» инициирован компанией «СТ Нижегородец» – одним из крупнейших в России предприятий по производству автобусов, спецтранспорта и грузового транспорта на базе фургонов и шасси коммерческих автомобилей. Новая производственная площадка позволила создать около 50 новых рабочих мест, а инвестиции в проект на данном этапе превысили 45 млн рублей. Близкое расположение предприятий партнеров позволит не только улучшить логистику и сократить время на производство и доставку спецверсий, но и обеспечит дополнительный контроль качества на заводе Ford Sollers.

Проект «СТ Алабуга» предусматривает производство 1 115 единиц транспорта в этом году, с планом расширения на территории индустриального парка «Синергия» до 4 000 единиц к 2022 году. Около 30% выпуска составят пассажирские автомобили (автобусы), еще 30-40% – транспорт для грузоперевозок, остальное –транспорт специального и социального назначения (автомобили скорой помощи, школьные автобусы и др.). Непосредственная близость к заводу Ford Sollers позволила реализовать уникальную схему контроля качества. Каждый предназначенный для модификации Ford Transit после производства на заводе Ford Sollers проходит предварительную оценку качества, после чего отправляется на предприятие партнера-кузовостроителя. После завершения работ по модификации готовый автомобиль возвращается на завод Ford Sollers для прохождения основных этапов контроля качества в соответствии с глобальными стандартами Ford.