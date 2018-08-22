Грузия подала в ЕСПЧ иск против России

Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Тбилиси обвиняет Москву в массовых притеснениях, задержаниях, нападениях и убийствах своих граждан после войны 2008 года, передаёт агентство Sputnik Грузия со ссылкой на Минфин.

Кроме того, грузинская сторона считает, что нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии носят дискриминационный характер и ставят целью запугивание этнических грузин, чтобы помешать их возвращению в эти регионы.

Также Россию обвиняют в препятствовании расследованиям и попытках скрыть преступления, происходящие на территории Абхазии и Южной Осетии. Особое внимание в иске уделено делам об убийствах грузин Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.

Наша справка

В марте 2018 года грузинский парламент принял резолюцию о нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Поводом для этого стали убийства Башарули в Цхинвальском регионе в 2015 году, Отхозория – на грузино-абхазской границе в 2016 году, а также Татунашвили – в Цхинвале в феврале 2018 года.



