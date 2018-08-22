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Москва, 22.08.2018

Владельцы танкеров отказываются перевозить иранскую нефть

«Expert Online» 2018
  • Иранский танкер Atlantas
Zuma\TASS

Иранский танкер Atlantas

Американские санкции против Ирана заставляют прекратить сотрудничество с Тегераном даже китайские компании несмотря на твердую позицию Пекина, заявившего, что КНР не намерена уходить из Ирана.

Вокруг иранской нефти в связи со вступающим в силу 4 ноября вторым пакетом американских санкций против ИРИ сейчас идет большая игра и кипят нешуточные страсти. Успех американского давления на Тегеран в самом больном месте – энергетическом секторе во многом зависит от азиатских покупателей иранской нефти. И в первую очередь, конечно, от ее крупнейших импортеров: Китая и Индии. Пекин уже неоднократно заявлял, что не намерен сворачивать покупки иранской нефти в угоду Вашингтону. Дели менее категоричен: с одной стороны, индийцы не хотят отказываться от иранской нефти, а с другой, не хотят портить и отношения с Вашингтоном. В результате возник компромисс. Индия чисто символически сокращает закупки нефти у ИРИ, чтобы показать, что пусть и формально, но готова выполнять санкции США. 

Казалось бы, Тегеран может перевести дух – главные покупатели намерены и после 4 ноября покупать у него нефть, главный источник поступлений в казну. По крайней мере, сейчас, за два с лишним месяца до вступления «нефтяных» санкций в силу они говорят, что Вашингтон им не указ. 

Конечно, нужно будет еще посмотреть, не изменится ли позиция Пекина и особенно Дели 4 ноября, но уже и сейчас очевидно, что далеко не все так просто. Несмотря на однозначную позицию китайского правительства иранскую нефть в Поднебесную уже второй месяц, начиная с июля, везут исключительно на иранских танкерах. Китайские судовладельцы боятся это делать из страха попасть под действие американских санкций. Почти полностью повторяется ситуация с западными компаниями, которые, хотя и признают выгодность сотрудничества с Ираном в первую очередь в энергетической сфере, тем не менее из Ирана в преддверии 4 ноября уходят, потому что несмотря на всю прибыльность иранский рынок не идет ни в какое сравнение с рынком американским, доступ на который им будет закрыт, если они продолжат работать с Тегераном. Еще страшнее угроза закрытия перед ними американской финансовой системы. 

Владельцы танкеров отказываются перевозить иранскую нефть еще и потому, что не хотят потерять техасскую нефть и нефть из Мексиканского залива. Последним «отказником» стал на днях французский нефтегазовый гигант Total, официально объявивший об уходе из Ирана.

В результате возникла, если можно так сказать, «однобокая» ситуация: все 17 танкеров, которые в июле и августе возили и возят иранскую нефть в Китай, ходят под флагом ИРИ и принадлежат, по данным Bloomberg, государственной судоходной компании National Iranian Tanker Co. Контраст с тем, что было, скажем месяца три назад, очевиден: тогда почти половина кораблей, перевозивших иранскую нефть в Поднебесную, была китайскими.

Конечно, иранский флот супертанкеров (VLCC) и самых больших из них – танкеров типа Suezmax, которые способны пройти с полной загрузкой по Суэцкому проливу, всегда играл важную роль в доставке нефти покупателям, но сейчас, когда страховщики и международные судовладельцы боятся попасть под действие американских санкций, его роль неизмеримо выросла.

Китай является крупнейшим покупателем нефти в мире и главным импортером иранской нефти. Его примеру продолжить сотрудничать с Тегераном в энергетической сфере последовали далеко не все иранские клиенты. Так, Южная Корея и Япония, занимающие третье и четвертое места в рейтинге покупателей иранской нефти, уже значительно сократили закупки нефти у Тегерана в преддверии 4 ноября. 

Примеру китайских коллег последовали и судовладельцы из Индии, второго по объемам закупок импортера иранской нефти. В Индию Тегеран уже второй месяц тоже вынужден возить нефть только на своих танкерах.

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