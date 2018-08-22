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Москва, 22.08.2018

ŠKODA AUTO выпустила миллионный SUV

«Expert Online» 2018
  • ŠKODA AUTO выпустила миллионный SUV
предоставлено пресс-службой

Миллионный автомобиль класса SUV сошел с конвейера завода ŠKODA AUTO. Юбилейным стал ŠKODA KAROQ цвета Emerald Green. История успеха SUV чешского производителя началась в 2009 году с выходом на рынок ŠKODA YETI. Сегодня модели ŠKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ являются главными драйверами продаж бренда, а кампания по расширению модельного ряда в сегменте SUV остается неотъемлемой частью стратегии развития ŠKODA до 2025 года.

«Мы считаем большим достижением производство миллионного автомобиля класса SUV, – комментирует Михаэль Оэльклаус (Michael Oeljeklaus), член Совета директоров ŠKODAответственный за производство и логистику. – Спрос на модели в этом сегменте постоянно растет, и мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы удовлетворять потребности рынка. Например, мы расширили завод в Квасинах, сделав его технологическим центром в направлении производства SUV. Кроме того, с этого года ŠKODA KAROQ стал единственной моделью бренда, которая производится сразу на двух заводах в Чехии».

Основой успеха моделей ŠKODA в классе SUV стал запуск продаж ŠKODA YETI в 2009 году. К концу производства в 2017 году этот автомобиль разошелся по миру тиражом в 680 000 экземпляров. В рамках кампании по расширению модельного ряда в сегменте SUV весной 2017 года был представлен ŠKODA KODIAQ, а в октябре – ŠKODA KAROQ. Весной 2018 года в портфолио чешского бренда вошла модель ŠKODA KAMIQ, созданная эксклюзивно для рынка в Китае.

Привлекательные и практичные модели класса SUV стали главными драйверами роста продаж ŠKODA AUTO. По результатам на середину июля марка произвела 215 700 автомобилей ŠKODA KODIAQ и 87 800 единиц ŠKODA KAROQ. Помимо Чехии ŠKODA также выпускает SUV в России, Индии, Китае и Германии.

Миллионным SUV ŠKODA стал KAROQ цвета Emerald Green в комплектации Ambition, оснащенный 150-сильным бензиновым двигателем 1.5 TSI ACT. Он сошел с конвейера завода в городе Квасины и был доставлен семейной паре Айке Шредеру (Eike Schröder) и Кармеле Гарбахосе (Carmela Garbajosa) в Испанию. Шредер принял решение приобрести KAROQ, благодаря отличному соотношению «цена-качество» и высокому уровню оснащения. KAROQ стал для него первым автомобилем марки ŠKODA. Популярный компактный SUV отличается характерным для чешского бренда выразительным дизайном, впечатляющей вместительностью, современными системами помощи водителю для безопасности и комфорта, а также мощными и эффективными двигателями.

skoda-auto-vyipustila-millionnyij-suv-3.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Кампания по расширению модельного ряда в сегменте SUV является важнейшей частью стратегии развития ŠKODA до 2025 года. Она определяет основные принципы роста в свете грядущих изменений в автомобильной промышленности, которые касаются, в частности, развития электромобилей, автономного вождения и интеллектуального сетевого взаимодействия. Кроме того, в стратегию входят внедрение цифровых технологий в продукты и процессы, выход на новые рынки, а также создание транспортных услуг в дополнение к традиционному бизнесу по производству и продаже автомобилей.

Миллион автомобилей ŠKODA класса SUV в цифрах: 

(Автомобилей передано клиентам с 2009 года по середину июля 2018 года):

ŠKODA YETI

684 500

ŠKODA KODIAQ

215 700

ŠKODA KAROQ

87 800

ŠKODA KAMIQ

12 000
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