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Москва, 22.08.2018

Литва нашла новый способ сдерживания «Газпрома»

«Expert Online» 2018
  • Литва нашла новый способ сдерживания «Газпрома»
Из открытых источников

По мнению премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, страна сможет сдержать российскую компанию «Газпром» от повышения цен на природный газ посредством выкупа хранилища сжиженного природного газа Independence у норвежской компании, сообщает Sputnik Литва.

«Сегодня терминал поставляет половину всего природного газа, потребляемого в Литве. Кроме того, очень важно, чтобы ценовой монополист находился под давлением, потому что, если мы откажемся от терминала, цены "Газпрома" могут вырасти до 20 %», — сообщил чиновник, отметив, что такое повышение обойдется казне в 160 млн евро в год дополнительно. Тогда как сохранение терминала СПГ будет поддерживать конкуренцию и не даст возможности поставщикам задирать стоимость.

Кроме того, покупка терминала СПГ позволит постепенно сокращать расходы на техобслуживание газовой инфраструктуры.

Вместе с тем, эксперты сомневаются в целесообразности подобных действий  Вильнюса. Сейчас за аренду судна-газохранилища подконтрольная государству литовская компания Klaipedos nafta платит около 60 млн евро в год. Договор заканчивается в 2024 году. Литва пыталась объединиться с Латвией и Эстонией, чтобы вместе выкупить терминал, придав ему статус регионального, однако Рига идею не поддержала.

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