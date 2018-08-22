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Москва, 22.08.2018

Лукашенко неожиданно направился с визитом в Россию

«Expert Online» 2018

Александр Лукашенко – президент Белоруссии – неожиданно направился с визитом в Россию.

По данным пресс-службы белорусского лидера, он собирается провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи, передаёт агентство Белта.

Отмечается, что в ходе переговоров Лукашенко планирует обсудить со своим российским коллегой широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят международный турнир по боевому самбо«Плотформа S-70», который пройдёт 22 августа в Сочи, передаёт ТАСС.

Напомним, в начале августа Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии зависеть от российского рынка.

«Мы идём во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком», – подчеркнул тогда Лукашенко, отметив, что продовольствие будет востребовано в мире вдвойне.

Ранее белорусский лидер обвинил российских «дельцов с тяжёлыми погонами» в поставках санкционной продукции в РФ. По его мнению эти «дельцы подделывают документы, сами везут», а потом предъявляют претензии Белоруссии.

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