Минфин отказался от размещения ОФЗ

Бюджету это и не нужно

Впервые за четыре последних месяца министерство финансов России отказалось от размещения государственных облигаций. Оно было запланировано на 22 августа, но не состоится из-за «возросшей волатильности финансовых рынков», отметил Минфин в своем сообщении на сайте. Опасения чиновников вполне оправданы: падение рынка продолжалось 14 торговых дней подряд и поставило исторический рекорд по продолжительности.

Решение, подчеркнули в Минфине, было принято «с учетом мнений участников рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ». Впрочем, и оснований для него хватало: предыдущий аукцион, состоявшийся на прошлой неделе, завершился провалом, пишет Finanz: хотя Минфин предлагал один выпуск вместо традиционных двух и сократил предложение до годового минимума в 10 млрд рублей, разместиться удалось только на 5,8 млрд. Инвесторы требовали доходностей выше рынка. С тех пор индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, потерял еще 1,75 пункта, а на торгах в понедельник и вторник коснулся минимума с декабря 2016 года — 130,8 пункта.

Только с начала августа доходность ОФЗ с погашением через пять лет выросла с 7,5% до 8,5%, а динамика прошлых аукционов свидетельствовала о низком спросе со стороны институциональных инвесторов, которые требовали повышенный дисконт при размещении, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов. В этом свете, решение о приостановке размещения выглядит более чем логично, уверен он.

Во – первых, объясняет аналитик, это снимет дополнительный навес первичного предложения с рынка, а во-вторых, в настоящее время у ведомства нет высокой необходимости проводить повышенные займы на уровне 450 млрд руб. в квартал на фоне ослабления рубля и высокой стоимости нефти, которые обеспечивают профицитный бюджет в текущем году.

Таким образом, в условиях текущей низкой инфляции на уровне 2,5%, согласно последним данным за июль, предлагать доходность по ОФЗ на уровне 8,5% — иррационально в условиях бюджетного профицита. Тем не менее, считает Валерий Безуглов, наиболее вероятно, что Минфин выйдет на рынок, как только ситуация на рынке немного стабилизируется, однако, предлагаемые объемы займов будут существенно ниже — не более 10-15 млрд руб. в неделю.

Аукцион — антракт

Действительно, отмена аукциона госдолга не является сюрпризом, как и в прошлый раз она связана с вступлением в силу официальных санкций США, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Так, напоминает он, аукцион уже отменялся 11 апреля.

Распродажи вряд ли бы имели должный эффект поскольку индекс гособлигаций с начала текущего месяца на фоне остальных распродаж ОФЗ со стороны нерезидентов снижался на 4,04% и сейчас он оценивается на минимумах 2016 года, отмечает он. На прошлой неделе нерезиденты активно избавлялись от бумаг, при этом локальные игроки не смогли бы принять участие в аукционе, так как уже не располагают достаточными средствами.

Соответственно, если бы все-таки Минфин решился проводить аукцион, ему бы пришлось выставлять бумаги ОФЗ по высоким ставкам, а это рост обязательств в будущем.

Конечно, указывает Жарский, Минфин нуждается в заимствованиях, но в текущих условиях может обойтись и без них, тем более что пока прогноз по бюджету в профицитной зоне, а в качестве страховки всегда можно обратиться к фонду нацблагосостояния. Дальнейшую риторику ведомства, безусловно, определят среда и четверг – дни рассмотрения и вступления в силу санкций США. Понятно, что пока нет оснований искать позитива на рынках, и ситуация будет осложняться пока еще и пребывающем в острой фазе кризисом в Турции.